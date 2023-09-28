Генерал и депутат ГД РФ Андрей Гурулёв рассказал, что удерживает Вашингтон от необдуманных шагов эскалации противостояния с Россией.
РФ пытаются втянуть в войну, но без ядерного оружия. Но наш стратегический потенциал — это как раз ядерная триада. Всё это заточено для поражения Штатов, отметил эксперт.
"Дёрнутся — сразу получат ракетой по кумполу и нет тех США", — заявил генерал-лейтенант.
По словам депутата, США нечем противодействовать нашей триаде. Россия может нанести абсолютное поражение противнику, и там знают об этом.
"Но у нас рядом стоят эксперты, которые говорят, что нельзя, что будет "ядерный Армагеддон". А с чего ему быть? Пока у нас есть стратегический потенциал, который удерживает от необдуманных шагов нашего врага США", — подчеркнул Гурулёв.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.