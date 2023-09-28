Гурулёв: "Дёрнутся — сразу получат ракетой по кумполу и нет тех США"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал и депутат ГД РФ Андрей Гурулёв рассказал, что удерживает Вашингтон от необдуманных шагов эскалации противостояния с Россией.

Фото: Midjouney: люди смотрят на прилет ядерной боеголовки

РФ пытаются втянуть в войну, но без ядерного оружия. Но наш стратегический потенциал — это как раз ядерная триада. Всё это заточено для поражения Штатов, отметил эксперт.

"Дёрнутся — сразу получат ракетой по кумполу и нет тех США", — заявил генерал-лейтенант.

По словам депутата, США нечем противодействовать нашей триаде. Россия может нанести абсолютное поражение противнику, и там знают об этом.

"Но у нас рядом стоят эксперты, которые говорят, что нельзя, что будет "ядерный Армагеддон". А с чего ему быть? Пока у нас есть стратегический потенциал, который удерживает от необдуманных шагов нашего врага США", — подчеркнул Гурулёв.