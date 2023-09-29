ТАСС: спецназ России успешно применил в зоне СВО нового робота-антиснайпера "Сосна-Н"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения спецназа использовали в зоне спецоперации новейшие вооружения. Об этом сообщил журналистам ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Фото: ukr.media

Речь, по его словам, идёт об автоматической дистанционно управляемой лазерно-оптической установке — обнаружителе снайперов "Сосна-Н", которая способна обнаруживать оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание.

Источник отметил, что партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО.

Ранее стало известно, что снайперша ВС РФ с позывным "Черника" помогла отразить атаку ВСУ под Артёмовском.