Российские подразделения спецназа использовали в зоне спецоперации новейшие вооружения. Об этом сообщил журналистам ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Речь, по его словам, идёт об автоматической дистанционно управляемой лазерно-оптической установке — обнаружителе снайперов "Сосна-Н", которая способна обнаруживать оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание.
Источник отметил, что партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО.
Ранее стало известно, что снайперша ВС РФ с позывным "Черника" помогла отразить атаку ВСУ под Артёмовском.
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