Рогов: украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов отметил необычный феномен, который проявился в ходе боевых действий: украинские солдаты, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен.

Фото: Openverse

"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно — на Ореховском направлении Запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Согласно его словам, ежедневно сдаются от двух до пяти военнослужащих ВСУ. Это явление можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, моральный дух противника оказался на низком уровне. Во-вторых, у солдат появилось понимание того, что их усилия бесполезны. И, в-третьих, у них отсутствует мотивация умирать за лидера Владимира Зеленского и его команду.