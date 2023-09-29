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Рогов: украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении

0:58
Силовые структуры

Лидер общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов отметил необычный феномен, который проявился в ходе боевых действий: украинские солдаты, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен.

Рогов: украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении
Фото: Openverse

"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно — на Ореховском направлении Запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Согласно его словам, ежедневно сдаются от двух до пяти военнослужащих ВСУ. Это явление можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, моральный дух противника оказался на низком уровне. Во-вторых, у солдат появилось понимание того, что их усилия бесполезны. И, в-третьих, у них отсутствует мотивация умирать за лидера Владимира Зеленского и его команду.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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