Лидер общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов отметил необычный феномен, который проявился в ходе боевых действий: украинские солдаты, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен.
"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно — на Ореховском направлении Запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.
Согласно его словам, ежедневно сдаются от двух до пяти военнослужащих ВСУ. Это явление можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, моральный дух противника оказался на низком уровне. Во-вторых, у солдат появилось понимание того, что их усилия бесполезны. И, в-третьих, у них отсутствует мотивация умирать за лидера Владимира Зеленского и его команду.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.