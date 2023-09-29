ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ

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ВКС России уничтожили последние переправы через реку Оскол на Украине новейшими высокоточными ракетами Х-38МЛ класса "воздух-поверхность", пишет Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо / t.me/SALDO_VGA

Ракета Х-38МЛ имеет полуактивную ГСН, наводимую на цель лазером.

Сообщается, что серия ударов была нанесена по трём автомобильным мостам, по которым вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжали свою группировку войск на левом берегу Оскола у границы Донбасса и Харьковской области.

О том, что ВКС РФ поразили последний мост на реке Оскол, стало известно 29 сентября.

Ранее сообщалось, что спецназ России успешно применил в зоне СВО нового робота-антиснайпера "Сосна-Н".