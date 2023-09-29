В зоне СВО погиб член уральской банды юриста-убийцы Фёдоровича

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне СВО скончался 38-летний Егор Дровников. Изначально он был заключённым, отбывающим наказание в колонии строгого режима. Мужчина был связан с бандой, которой руководил Василий Фёдорович. Эта группировка имела на своём счету 14 убийств, пять покушений, несколько похищений, разбои и грабежи.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

В момент начала СВО Дровников отправился на передовую. Он был награждён медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". В июле военный заключил контракт с Министерством обороны и продолжил свою службу в штурмовом подразделении мотострелковой роты, пишет e1.ru.

"Проявил лучшие качества русского солдата", — рассказали в администрации городского округа.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен.