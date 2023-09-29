ВС РФ продолжают наносить удары по местам базирования ВВСУ. Так, под Николаевом сегодня, 29 сентября, рано утром был разбит аэродром.
Сначала об ударе сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Около 04:13 город получил ракетный удар. Есть попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Там загорелась сухая трава, пожар был ликвидирован в 06:45. Подробности уточняем", — отметил он в своём мессенджере.
Подробности он не уточнил, но другие украинские источники сообщают, что по военному аэродрому Кульбакино было нанесено три удара ОТРК "Искандер". Сирена воздушной тревоги зазвучала лишь после первых двух взрывов.
Очаги возгорания на аэродроме были зафиксированы спутниками.
В последнее время Армия России методично бьёт по военным аэродромам Украины. Недавно сообщалось о поражении украинского самолёта Миг-29 на аэродроме Кульбакино.
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