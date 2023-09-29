Ситуация в зоне украинского конфликта разворачивается в пользу российской армии. Такое мнение выразил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
По его словам, такая обстановка возникла на фоне незначительных успехов Киева при контрнаступлении и недостаточной помощи со стороны Запада.
"Должно быть тревожным звоночком, что после 117 дней контрнаступления не удалось добиться значительного порыва", — отметил полковник в беседе с Handelsblatt.
Он добавил, что Украина не одержала ни одной победы во время наступательной операции. Кроме того, Райснер высказался об украинских системах противовоздушной обороны (ПВО). Инфраструктура ВСУ превращается в лёгкую мишень для России из-за низкой эффективности ПВО, пояснил полковник.
Ранее экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о крайне сложной ситуации для ВСУ на линии соприкосновения. Она подчеркнула: продвижение украинских войск идёт медленно.
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