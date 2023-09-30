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"Царьград": сюрприз для ВСУ — 10 тысяч "вагнеров" едут под Артёмовск

1:15
Силовые структуры

Мясорубка под Артёмовском возобновляется? Пока это на уровне инсайдов.

"Царьград": сюрприз для ВСУ — 10 тысяч "вагнеров" едут под Артёмовск
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Но они интересны на фоне беседы в Кремле Владимира Путина с Героем России Андреем Трошевым, который курирует набор добровольцев для спецоперации.

Трошев — экс-начальник штаба ЧВК "Вагнер", теперь глава ЧВК "Редут". По информации, именно он командует той частью "музыкантов", что выдвинется на СВО, пишет "Царьград".

То, что новые подразделения из "вагнеров" будут формироваться, было ожидаемым. Людей с огромным боевым опытом на улице не оставляют. Военкор Альгирдас Микульскис уверен, что они просто не могут остаться не у дел, или начнут заниматься криминалом.

"Их нужно занять, пристроить в то место, где они смогут принести наибольшую пользу. Это место называется СВО. Вчера промелькнула информация, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК "Вагнер" уже направлены в район Бахмута", — отметил корреспондент.

По его словам, очень скоро все услышат, что "музыканты" снова ищут встречи с "любителями гопака". Эти бойцы с уникальным боевым опытом опять помогают стране, всё было предопределено.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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