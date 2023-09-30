Зеленский с западными кураторами приготовил кровавую авантюру

Президент Украины уже согласовал со своими западными кураторами наступление на Запорожском и Херсонском фронтах.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

В планы Владимира Зеленского входит и "захват Запорожской АЭС". Это журналистам "Царьграда" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Для выполнения сценария в Николаевской области собрали крупную группировку морпехов, которая по команде начнёт форсировать Днепр. В это же время боевики спецназа ВСУ должны будут захватить ЗАЭС.

Влезая в эту авантюру, Зеленский попытается доказать собственную состоятельность. Платить он готов за это любой ценой, не считаясь с жизнями и последствиями.

"Господа приказали своим наёмным сипаям снова пойти в наступление, не считаясь с потерями. Вот сдохните все, а результат, хотя маленький, но покажите", — прокомментировал ситуацию журналист Андрей Медведев.

Запланировано всё якобы на начало октября.