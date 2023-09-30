Президент Украины уже согласовал со своими западными кураторами наступление на Запорожском и Херсонском фронтах.
В планы Владимира Зеленского входит и "захват Запорожской АЭС". Это журналистам "Царьграда" рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Для выполнения сценария в Николаевской области собрали крупную группировку морпехов, которая по команде начнёт форсировать Днепр. В это же время боевики спецназа ВСУ должны будут захватить ЗАЭС.
Влезая в эту авантюру, Зеленский попытается доказать собственную состоятельность. Платить он готов за это любой ценой, не считаясь с жизнями и последствиями.
"Господа приказали своим наёмным сипаям снова пойти в наступление, не считаясь с потерями. Вот сдохните все, а результат, хотя маленький, но покажите", — прокомментировал ситуацию журналист Андрей Медведев.
Запланировано всё якобы на начало октября.
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