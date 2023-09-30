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Алёхин: надвигается большое российское наступление на Харьков

Силовые структуры

России нужно наступление, потому что вопросы СВО не решить даже при активной обороне.

Алёхин: надвигается большое российское наступление на Харьков
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил глава информслужбы группировки федеральных войск во время Второй чеченской кампании Геннадий Алёхин

"На Харьковско-Купянском направлении мы ведём наступательные действия. Да, они ещё не носят характера полномасштабного наступления, но с нескольких сторон мы их поддавливаем. И вообще Изюм, Купянск, Балаклея, север Харькова между Белгородом и Харьковом — это важный не только оперативно-тактический, но и стратегический район", — на канале "Вольная улица" сказал полковник в отставке.

Если РФ нанесёт удар в районе Харькова, то отсечёт Донбасс, Купянск падёт, и ВС РФ отсекают донбасскую группировку, выходя сразу в тыл ВСУ, и они будут отходить к Днепру отметил эксперт.

По его словам, впереди Россию ждут активные наступательные действия.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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