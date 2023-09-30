Алёхин: надвигается большое российское наступление на Харьков

России нужно наступление, потому что вопросы СВО не решить даже при активной обороне.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил глава информслужбы группировки федеральных войск во время Второй чеченской кампании Геннадий Алёхин

"На Харьковско-Купянском направлении мы ведём наступательные действия. Да, они ещё не носят характера полномасштабного наступления, но с нескольких сторон мы их поддавливаем. И вообще Изюм, Купянск, Балаклея, север Харькова между Белгородом и Харьковом — это важный не только оперативно-тактический, но и стратегический район", — на канале "Вольная улица" сказал полковник в отставке.

Если РФ нанесёт удар в районе Харькова, то отсечёт Донбасс, Купянск падёт, и ВС РФ отсекают донбасскую группировку, выходя сразу в тыл ВСУ, и они будут отходить к Днепру отметил эксперт.

По его словам, впереди Россию ждут активные наступательные действия.