Президента Украины Владимира Зеленского не будет на посту лидера Незалежной, когда Киев будет подписывать акт капитуляции.
Об этом сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
"Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдёт в сторону", — в интервью YouTube-каналу Through the eyes of сказал эксперт.
Он отметил, что для главы Украины "всё кончено", а занявший кресло украинского президента, сядет с русскими за стол переговоров. И после этого условия для мирного соглашения начнёт диктовать Кремль.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказался, что Украина скоро капитулирует или прекратит своё существование.
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