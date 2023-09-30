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Скотт Риттер: президент Зеленский не доживёт до капитуляции Киева

Силовые структуры

Президента Украины Владимира Зеленского не будет на посту лидера Незалежной, когда Киев будет подписывать акт капитуляции.

Скотт Риттер: президент Зеленский не доживёт до капитуляции Киева
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

"Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдёт в сторону", — в интервью YouTube-каналу Through the eyes of сказал эксперт.

Он отметил, что для главы Украины "всё кончено", а занявший кресло украинского президента, сядет с русскими за стол переговоров. И после этого условия для мирного соглашения начнёт диктовать Кремль.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказался, что Украина скоро капитулирует или прекратит своё существование.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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