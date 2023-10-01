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В Днепропетровске мощный пожар от "странной и неуязвимой" российской ракеты

Силовые структуры

Сообщается о мощном прилёте российской ракеты в Днепропетровске.

В Днепропетровске мощный пожар от "странной и неуязвимой" российской ракеты
Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

Как пишут украинские информпорталы, предоставляя видео, в городе видет столб дыма после сильнейшего пожара. Столб чёрного дыма виден через весь город, отметили жители.

Воздушную тревогу объявить не успели, по всей вероятности, это одна из тех "странных" загадочных ракет, о которых рассказывали власти Николаева. Они заявляли, что ни сбить, ни предупредить налёт этого оружия системы ПВО Украины не могут.

Ранее сообщалось о мощном взрыв в Киева на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

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