Сообщается о мощном прилёте российской ракеты в Днепропетровске.
Как пишут украинские информпорталы, предоставляя видео, в городе видет столб дыма после сильнейшего пожара. Столб чёрного дыма виден через весь город, отметили жители.
Воздушную тревогу объявить не успели, по всей вероятности, это одна из тех "странных" загадочных ракет, о которых рассказывали власти Николаева. Они заявляли, что ни сбить, ни предупредить налёт этого оружия системы ПВО Украины не могут.
Ранее сообщалось о мощном взрыв в Киева на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами".
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".