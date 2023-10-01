Зеленский заявил о желании захватить несколько городов в новых регионах России

ВСУ намереваются захватить несколько городов в новых российских регионах.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Киев планирует взятие Скадовска и Голой Пристани в Херсонской области, а также Свердловска (Должанск) в ЛНР.

"Мы обязательно планируем военные операции по взятию этих городов", — отметил глава Незалежной в своём Тelegram-канале.

По его словам, помимо вышеназванных городов, киевский режим настраивается взять под контроль и другие посёлки и города.

Своими фантазиями и заявлениями украинский президент опять пытается убедить своих кураторов, что Украина ещё что-то может. Но России необходимо быть готовой отразить любые его угрозы, комментирует ситуацию ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко.