ВСУ намереваются захватить несколько городов в новых российских регионах.
Как заявил президент Владимир Зеленский, Киев планирует взятие Скадовска и Голой Пристани в Херсонской области, а также Свердловска (Должанск) в ЛНР.
"Мы обязательно планируем военные операции по взятию этих городов", — отметил глава Незалежной в своём Тelegram-канале.
По его словам, помимо вышеназванных городов, киевский режим настраивается взять под контроль и другие посёлки и города.
Своими фантазиями и заявлениями украинский президент опять пытается убедить своих кураторов, что Украина ещё что-то может. Но России необходимо быть готовой отразить любые его угрозы, комментирует ситуацию ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".