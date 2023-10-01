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РФ решила проблему, которая мешала на старте спецоперации: скорость принятия решений

Силовые структуры

Армия РФ ракетами "Искандер" разгромила эшелон с техникой, которая должна была отправиться в зону боевых действий.

РФ решила проблему, которая мешала на старте спецоперации: скорость принятия решений
Фото: Openverse

С момента обнаружения цели до непосредственно удара прошло минимально времени. А скорость принятия решений — это то, чего не хватало ВС РФ в начале СВО.

Об этом заявил главный редактор сайта "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

"Главная задача сейчас — уничтожение всех резервов, она выполняется. Другое дело, как быстро была уничтожена цель. Это не единичный случай. В идеале существует такое понятие "разведывательно-ударный комплекс". Задача этого объединения — затратить минимальное время с момента обнаружения цели до ее уничтожения", — цитирует "Царьград" эксперт.

По его словам, скорость информпотоков — это самое ключевое на СВО. И Киев этим пользовался при харьковском наступлении. И хоть у России поток информационный гораздо меньше, чем у воюющей против неё "сборной НАТО", но она может выигрывать скоростью решений, подытожил Дрозденко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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