Ходаковский рассказал о преимуществах оборонительного положения

Комбат "Востока" Александр Ходаковский назвал одну из главных проблем СВО.

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Ходаковский привёл в пример сражения под Новодонецким и Новомайорским, которые, по его словам, показали, что результат можно достичь, находясь в оборонительной позиции.

"Победы таким образом не обеспечишь, но результат — вполне", — написала военачальник в своём Telegram-канале.

Он упрекнул военное командование в коньюктуре и пренебрежении к результату.

Полковник не одобрил команду выхода на километр вперёд.

"Если вы пройдёте минные поля и переднюю линию, то дальше всё пойдёт гораздо легче", — выразил своё мнение комбат "Востока".

Он отметил, что остановка даёт возможность противнику укрепиться.

"Вот в этом наша проблема: расслоение военного организма, при котором каждому слою присущи свои руководящие мотивы", — объяснил Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский рассказал про обмундирование бойцов СВО.