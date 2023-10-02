Комбат "Востока" Александр Ходаковский назвал одну из главных проблем СВО.
Ходаковский привёл в пример сражения под Новодонецким и Новомайорским, которые, по его словам, показали, что результат можно достичь, находясь в оборонительной позиции.
"Победы таким образом не обеспечишь, но результат — вполне", — написала военачальник в своём Telegram-канале.
Он упрекнул военное командование в коньюктуре и пренебрежении к результату.
Полковник не одобрил команду выхода на километр вперёд.
"Если вы пройдёте минные поля и переднюю линию, то дальше всё пойдёт гораздо легче", — выразил своё мнение комбат "Востока".
Он отметил, что остановка даёт возможность противнику укрепиться.
"Вот в этом наша проблема: расслоение военного организма, при котором каждому слою присущи свои руководящие мотивы", — объяснил Ходаковский.
Ранее Александр Ходаковский рассказал про обмундирование бойцов СВО.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".