Политик Гэллоуэй: британский флот не выдержит прямого противостояния с Россией

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-морской флот Британии столкнётся с разгромом, если Лондон развяжет прямое противостояние с армией РФ. Такое мнение выразил политик Джордж Гэллоуэй.

Фото: Openverse

Он напомнил, что недавно новый глава Минобороны Британии Грант Шаппс допустил возможность отправки кораблей в Чёрное море. По его словам, королевский флот не в силах держать под контролем даже Ла-Манш, позволяя тысячам людей нелегально проникать в Великобританию.

"И мы собрались воевать с российским флотом в Чёрном море?" — подчеркнул политик на YouTube-канале.

Кроме того, он добавил, что Шаппс потерпит профессиональную неудачу в случае размещения британских военных на украинской территории.

"Это будет конец военной карьеры Гранта Шаппса", — считает Гэллоуэй.

Ранее Шаппс разрешил Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов по "войскам Владимира Путина". Помимо этого, он призвал коллег рассмотреть возможность размещения британских солдат на Украине.