Военно-морской флот Британии столкнётся с разгромом, если Лондон развяжет прямое противостояние с армией РФ. Такое мнение выразил политик Джордж Гэллоуэй.
Он напомнил, что недавно новый глава Минобороны Британии Грант Шаппс допустил возможность отправки кораблей в Чёрное море. По его словам, королевский флот не в силах держать под контролем даже Ла-Манш, позволяя тысячам людей нелегально проникать в Великобританию.
"И мы собрались воевать с российским флотом в Чёрном море?" — подчеркнул политик на YouTube-канале.
Кроме того, он добавил, что Шаппс потерпит профессиональную неудачу в случае размещения британских военных на украинской территории.
"Это будет конец военной карьеры Гранта Шаппса", — считает Гэллоуэй.
Ранее Шаппс разрешил Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов по "войскам Владимира Путина". Помимо этого, он призвал коллег рассмотреть возможность размещения британских солдат на Украине.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".