Глава МО Британии: Киев может использовать Storm Shadow для ударов по ВС РФ

Минобороны Британии разрешает украинским войскам применять ракеты Storm Shadow против Вооружённых сил РФ. Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на нового руководителя ведомства Гранта Шэппса.

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По информации издания, министр призвал продолжать поддержку Украины. Он также обвинил российского лидера Владимира Путина в "нарушении мира во всей Европе".

"Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретённых территориях", — сказано в публикации.

Ранее журналисты Pais сообщили, что Запад одобрил украинские удары с помощью иностранных вооружений по Крымскому полуострову. Как подчёркивается в статье, недавно ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow. Авторы материалы считают, что такие действия Украины и Запада приведут к эскалации конфликта.