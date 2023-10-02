Андрей Клинцевич: Украину готовят в последний бой

Западные кураторы готовят Украину в последний бой.

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Вся эта суета не просто так: встречи в Люблине, попытки организовать производство оружия на Украине. Об этом сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"Ресурсов у них немного, противнику придётся снимать боеготовые подразделения с других направлений. Форсирование Днепра называют днём Д. Возможно, будет высадка десанта в Крыму. Понятно, что это билет в один конец, они будут уничтожены. Но Зеленскому нужна медийная картинка", — отметил эксперт на телеканале "Россия 1".

Однако не стоит недооценивать и желание захвата ЗАЭС, сообщил аналитик, поскольку глава МАГАТЭ хочет, чтобы станция перешла под украинский контроль. Понятно, что Россия не допустит этого, но пытаться они будут.

Киев действует сегодня в двух направлениях: концентрирует силы, собирает всё, что есть для последнего боя. А во-вторых, пытается выжать максимум из денег, выделенных Европой. А производство на территорию Украины переносится не просто так — это возможность сэкономить, подытожил Клинцевич.