Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полковник Рихтер: кадровые резервы Киева исчерпаются
Плохих собак не бывает: в поведении питомца виноват хозяин
Марочко: ВС РФ выжгли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Климово кассетными боеприпасами
600 тысяч рублей отсудил в Тюмени сын умершего от несвоевременной помощи
Невролог Кларк назвал причины головной боли у людей
Марочко: армия РФ не берёт в плен иностранных наёмников, а ликвидирует их
Жирафы помогают в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями
В Приморье мужчину приговорили к трём годам колонии за распространение секс-видео с детьми

Британская разведка назвала амфибии и Су-24 ключевыми для авиации РФ в Чëрном море

Силовые структуры

В условиях, когда Черноморский флот России противостоит угрозам на южном фронте российско-украинского конфликта, военно-морская авиация РФ приобретает "исключительно важное значение, уделяя особое внимание морскому воздушному патрулированию". Это указано в опубликованном в понедельник,2 октября, докладе министерства обороны Великобритании, сообщает EADaily.

Британская разведка назвала амфибии и Су-24 ключевыми для авиации РФ в Чëрном море
Фото: openverse.org

Оценки военной разведки Соединенного Королевства были представлены в социальной сети X (ранее Twitter*).

По её данным, военно-морская авиация России уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, "основной целью которых, вероятно, является прежде всего обнаружение беспилотных надводных кораблей".

Ключевым российским активом в этих операциях являются самолёты-амфибии Бе-12, отправляющиеся с баз в Крыму.

Бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-27 осуществляют ударные операции на море, включая по меньшей мере один недавний воздушный рейд по стратегически важному острову Змеиный.

"В свете угрозы Севастополю в Новороссийск, возможно, будет переброшено больше сил флота, и Россия стремится использовать военно-морскую авиацию для проекции сил над северо-западной частью Черного моря", — считает британское военное ведомство.

В конце июня 2023 года Минобороны России сообщило, что два истребителя Су-27 поднимались в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки и борьбы с радиоэлектронными средствами RC-135, а также двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании, приближавшихся к государственной границе России над Черным морем.

Накануне стало известно, что Соединённое Королевство само перебросило истребители Eurofighter Typhoon в Польшу "для обеспечения безопасности этой страны" в преддверии парламентских выборов, запланированных на 15 октября.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Последние материалы
В Приморье мужчину приговорили к трём годам колонии за распространение секс-видео с детьми
Guardian: умер актёр из Великобритании Джейк Абрахам
Коммунальщики случайно откопали мумии возрастом около 1000 лет в Лиме
Сийярто: Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря поставкам газа из РФ
Российские ученые расследуют загадочный случай с выброшенной на берег косаткой
Как связаны микробы и аллергия: учёные провели эксперименты
Продюсер Разин пообещал тяжёлую судьбу артистам, участвующим в концерте памяти Шатунова
Умерла певица и актриса Патриция Янечкова
Крыжовник лучше сажать на солнечном месте и хорошо поливать
Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников