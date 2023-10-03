В условиях, когда Черноморский флот России противостоит угрозам на южном фронте российско-украинского конфликта, военно-морская авиация РФ приобретает "исключительно важное значение, уделяя особое внимание морскому воздушному патрулированию". Это указано в опубликованном в понедельник,2 октября, докладе министерства обороны Великобритании, сообщает EADaily.
Оценки военной разведки Соединенного Королевства были представлены в социальной сети X (ранее Twitter*).
По её данным, военно-морская авиация России уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, "основной целью которых, вероятно, является прежде всего обнаружение беспилотных надводных кораблей".
Ключевым российским активом в этих операциях являются самолёты-амфибии Бе-12, отправляющиеся с баз в Крыму.
Бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-27 осуществляют ударные операции на море, включая по меньшей мере один недавний воздушный рейд по стратегически важному острову Змеиный.
"В свете угрозы Севастополю в Новороссийск, возможно, будет переброшено больше сил флота, и Россия стремится использовать военно-морскую авиацию для проекции сил над северо-западной частью Черного моря", — считает британское военное ведомство.
В конце июня 2023 года Минобороны России сообщило, что два истребителя Су-27 поднимались в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки и борьбы с радиоэлектронными средствами RC-135, а также двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании, приближавшихся к государственной границе России над Черным морем.
Накануне стало известно, что Соединённое Королевство само перебросило истребители Eurofighter Typhoon в Польшу "для обеспечения безопасности этой страны" в преддверии парламентских выборов, запланированных на 15 октября.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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