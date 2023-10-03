Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WSJ: страны Европы не уверены, что смогут поддерживать Украину без США
ВС РФ пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении
Полковник Макгрегор: ВС РФ подготовили сотни соединений для будущего наступления
CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт вызвала недовольство в США
Риттер: Украина может избежать гибели лишь в случае втягивания НАТО в конфликт
ФСБ: житель Камчатки, призывавший к экстремизму, лишён российского гражданства
Марков высказался о разговорах про "жесты доброй воли" и "красные линии" российских политиков
Садальский обратился к Андрею Данилко в юбилей украинского артиста: Мы по разную сторону баррикад
Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны

Расчёты "Бастиона" ТОФ уничтожили у у Курил корабль "противника"

Силовые структуры

В ходе дежурства на острове Матуа Курильской гряды Тихоокеанского флота расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно уничтожили корабль условного противника, сообщает Тихоокеанский флот.

Расчёты "Бастиона" ТОФ уничтожили у у Курил корабль "противника"
Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0.

"На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", — говорится в сообщении.

В рамках тренировки расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали оборону водных и береговых рубежей, предотвращая высадку морского десанта с корабля "противника". Дивизион "Бастион" сумел уничтожить морскую цель, используя электронные средства, без фактического выпуска ракет.

После выполнения задачи военнослужащие перебазировались, изменяя свою позицию на местности и замаскировав новое местоположение.

Дивизион "Бастион" Тихоокеанского флота начал нести круглосуточное дежурство на острове Матуа с 1 декабря 2021 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Последние материалы
CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт вызвала недовольство в США
Риттер: Украина может избежать гибели лишь в случае втягивания НАТО в конфликт
ФСБ: житель Камчатки, призывавший к экстремизму, лишён российского гражданства
Марков высказался о разговорах про "жесты доброй воли" и "красные линии" российских политиков
КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ
Садальский обратился к Андрею Данилко в юбилей украинского артиста: Мы по разную сторону баррикад
Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны
37-летняя Ольга Бузова прокомментировала новость о беременности жены бывшего супруга
Дандыкин: обезумевшему Киеву ничего не остаётся, кроме теракта на ЗАЭС
Бузова прокомментировала четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников