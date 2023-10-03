В ходе дежурства на острове Матуа Курильской гряды Тихоокеанского флота расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно уничтожили корабль условного противника, сообщает Тихоокеанский флот.
"На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", — говорится в сообщении.
В рамках тренировки расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали оборону водных и береговых рубежей, предотвращая высадку морского десанта с корабля "противника". Дивизион "Бастион" сумел уничтожить морскую цель, используя электронные средства, без фактического выпуска ракет.
После выполнения задачи военнослужащие перебазировались, изменяя свою позицию на местности и замаскировав новое местоположение.
Дивизион "Бастион" Тихоокеанского флота начал нести круглосуточное дежурство на острове Матуа с 1 декабря 2021 года.
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