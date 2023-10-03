Расчёты "Бастиона" ТОФ уничтожили у у Курил корабль "противника"

В ходе дежурства на острове Матуа Курильской гряды Тихоокеанского флота расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно уничтожили корабль условного противника, сообщает Тихоокеанский флот.

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"На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", — говорится в сообщении.

В рамках тренировки расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали оборону водных и береговых рубежей, предотвращая высадку морского десанта с корабля "противника". Дивизион "Бастион" сумел уничтожить морскую цель, используя электронные средства, без фактического выпуска ракет.

После выполнения задачи военнослужащие перебазировались, изменяя свою позицию на местности и замаскировав новое местоположение.

Дивизион "Бастион" Тихоокеанского флота начал нести круглосуточное дежурство на острове Матуа с 1 декабря 2021 года.