В ходе дежурства на острове Матуа Курильской гряды Тихоокеанского флота расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно уничтожили корабль условного противника, сообщает Тихоокеанский флот.

Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0.