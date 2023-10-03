Российский спецназ объявил охоту на лётчика-предателя Кузьминова

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На телевидении вышел репортаж про лётчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего на территорию Украины вертолёт и погубившего свой экипаж.

Фото: Соцсети

Тогда в машине вместе с пилотом были два российских военнослужащих: борттехник и штурман. Со слов предателя, его сослуживцев застрелили на Украине, поскольку они отказались сдаваться.

Однако следствие склоняется к тому, что Кузьминов сам застрелил ребят ещё до посадки вертолёта.

Теперь российский спецназ объявил настоящую охоту на предателя, а помимо спецслужбы, поквитаться с Кузьминовым очень хотят и его бывшие сослуживцы, пишет "Царьград".

В выражениях русские бойцы не стесняются, предрекая ему скорейшее отмщение.

"К концу войны его кости уже будут гнить в земле", — цитирует телеканал бойцов.