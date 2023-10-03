Россия найдёт, чем перехватывать Storm Shadow и ATACMS

Запад обещает Украине поставки ракет Storm shadow и ATACMS.

Фото: openverse.org

А как и чем армия России может перехватить их?

Обозреватель Евгений Даманцев рассказал о возможностях российской ПВО, в частности, ЗРК "Бук-М3" и "Бук-М3А", чьи ракеты 9 М317М/МА могут перехватывать цели ATACMS, осуществляющие манёвры с перегрузками 27 — 30G.

По его словам, данные ракеты могут перехватывать цели движущиеся на скорости 3 км/сек. Что касается обнаружения малозаметных Storm Shadow и "Скальп", то радиолокационный обнаружитель кругового обзора "Панциря-С1" обнаруживает их на удалении 10 километров.

"Высокую эффективность в противодействия целям типа Storm Shadow на сложном рельефе местности "Панцири-С1" способны демонстрировать в синхронизации с радарами "Подлёт-К1"",- цитирует Даманцева "Военное дело".

Размещение антен этих радаров на высоте обеспечит заблаговременное обнаружение Storm Shadow сразу после их выхода из-за "радиогоризонта" — на дальности до 35 километров.

Что касается прорыва ракет через противоракетные заслоны, которые наблюдались в первый год СВО, то проблемы заключались в нехватке пусковых установок 9А317/М. Сейчас проблема и разрешена. Концерн "Алмаз-Антей" нарастил производство во 2,5-4 раза, подытожил Даманцев