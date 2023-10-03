"Военная хроника": армия РФ нанесла контрудар на участке Работино — Вербовое

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ реализовала мощный контрудар на участке Работино — Вербовое (запорожское направление).

Фото: Вадим Савицкий

По информации "Военной хроники", украинским войскам пришлось оставить ряд позиций в этой зоне боевых действий. Отмечается, что российские военные наносят удары по отступающим боевикам ВСУ, в том числе с помощью артиллерии и авиабомб ФАБ-250/500.

"Потери ВСУ дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах", — подчёркивается в публикации.

После российского контрудара украинским войскам пришлось остановить передвижение возле Вербового. При этом "Военная хроника" допускает, что ВСУ попытаются экстренно исправить ситуацию, бросив в бой дополнительные ресурсы.

Ранее украинские военные оставили немецкие боевые машины пехоты Marder после сражения у населённого пункта Вербовое.