Противник изменил тактику под Клещеевкой. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём telegram-канале.
Он отметил, что особенностью продвижения войск ВСУ под Клещеевкой является почти полное отсутствие штурмов с их стороны.
"Суть тактики простая: на протяжении длительного времени последовательно, системно и не торопясь ровняют первую линию с землёй артой, миномётами и чем придётся ещё. Внимательно наблюдают с воздуха за результатом. Ждут, когда обороняющиеся кончатся или дрогнут и отойдут", — рассказал Коц.
Он отметил, что такая тактика работает в условиях подавляющего превосходства в средствах поражения (количество арты, дальнобойность, корректировка огня, безлимитный боекомплект, качество боеприпасов), а так же при полной нечувствительности к действительно лютым потерям на закреплении.
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