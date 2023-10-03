Военкор Коц: ВСУ изменили тактику под Клещеевкой

Противник изменил тактику под Клещеевкой. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём telegram-канале.

Фото: Openverse

Он отметил, что особенностью продвижения войск ВСУ под Клещеевкой является почти полное отсутствие штурмов с их стороны.

"Суть тактики простая: на протяжении длительного времени последовательно, системно и не торопясь ровняют первую линию с землёй артой, миномётами и чем придётся ещё. Внимательно наблюдают с воздуха за результатом. Ждут, когда обороняющиеся кончатся или дрогнут и отойдут", — рассказал Коц.

Он отметил, что такая тактика работает в условиях подавляющего превосходства в средствах поражения (количество арты, дальнобойность, корректировка огня, безлимитный боекомплект, качество боеприпасов), а так же при полной нечувствительности к действительно лютым потерям на закреплении.