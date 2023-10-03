Контрнаступление ВСУ: дороги усеяны уничтоженной американской боевой техникой

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается так широко разрекламированное "контрнаступление" украинской армии.

Фото: t.me/RVvoenkor

Последствия такого контрнаступа националистов киевского режима продемонстрировали военные корреспонденты издания "Русская Весна". На ролике, представленном порталом, видно как фронтовые дороги усеяны военной техникой США.

На видео можно видеть разорванную бронемашину: в ней четыре боевика убиты и один ранен. Как сообщают авторы видео, такими уничтоженными украинскими "артефактами" буквально усеяны все дороги.