Продолжается так широко разрекламированное "контрнаступление" украинской армии.
Последствия такого контрнаступа националистов киевского режима продемонстрировали военные корреспонденты издания "Русская Весна". На ролике, представленном порталом, видно как фронтовые дороги усеяны военной техникой США.
На видео можно видеть разорванную бронемашину: в ней четыре боевика убиты и один ранен. Как сообщают авторы видео, такими уничтоженными украинскими "артефактами" буквально усеяны все дороги.
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