Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский боец рассказал, как власти и командование ВСУ обманывают их с деньгами: узнают об этом потом
В образцах халяльной колбасы из магазинов обнаружили свинину
Современная загадка самого большого камня Стоунхенджа
Скрываясь под маской власти: новая схема аферистов в Волгограде
В Израиле обнаружили придорожное захоронение куртизанки
ABNews: Украинский коллектор пропал, выбивая долг в Донецке
Суд защитил омича от банковских махинаций
Welt*: Бербок говорит "много пустых слов", обещая расширить ЕС "от Лиссабона до Луганска"
Буланова оценила угрозы Андрея Разина: "Я бы какие-то меры приняла"

Контрнаступление ВСУ: дороги усеяны уничтоженной американской боевой техникой

0:34
Силовые структуры

Продолжается так широко разрекламированное "контрнаступление" украинской армии.

Контрнаступление ВСУ: дороги усеяны уничтоженной американской боевой техникой
Фото: t.me/RVvoenkor

Последствия такого контрнаступа националистов киевского режима продемонстрировали военные корреспонденты издания "Русская Весна". На ролике, представленном порталом, видно как фронтовые дороги усеяны военной техникой США.

На видео можно видеть разорванную бронемашину: в ней четыре боевика убиты и один ранен. Как сообщают авторы видео, такими уничтоженными украинскими "артефактами" буквально усеяны все дороги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Последние материалы
Буланова оценила угрозы Андрея Разина: "Я бы какие-то меры приняла"
Военкор Коц: ВСУ изменили тактику под Клещеевкой
Онколог Карасёв отнёс желтизну кожи к симптомам агрессивного рака поджелудочной железы
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Мошенники похитили 13 миллионов материнского капитала у жителей Омска
Forbes: Владивосток вошёл в топ-10 лучших городов для бизнеса в России
Полковник Макгрегор: Залужному приказали "заткнуться", когда он говорил о проблемах в ВСУ
Азербайджанцы массово покидают Молдавию, предпочитая реинтеграцию на родине
В Казахстане возобновились "языковые патрули"
Врачи напомнили о пользе процедуры АСИТ для аллергиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников