Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинку возмутило представление под песню Shamаn "Я русский" за границей
Министр обороны Германии пришёл в ярость, услышав мнение, что с Россией можно было договориться
Производство автомобилей Skoda начнут на заводе Allure в Казахстане
Суровикин был замечен в Подмосковье
Марков о псевдониме певца Shamаn: Совсем не православное имя
НАПИ выявило самые популярные автомобили в российской глубинке
Блогера Даню Милохина разыскивает военкомат
Приёмный отец Дани Милохина рассказал, как искали тиктокера у него дома в Анапе
В США проверка систем оповещения населения пройдёт в один день с Россией

Российская армия применяет на Украине новые ракеты из Ирана

1:00
Силовые структуры

На днях Министерство обороны России опубликовало короткий ролик из Украины, где видны иранские ракеты HE-FRAG (122-мм) семейства "Араш".

Российская армия применяет на Украине новые ракеты из Ирана
Фото: mil.ru

Российская армия использует данные ракеты при стрельбе из реактивных систем залпового огня "Град".

Всего полмесяца назад в США иранский глава Ибрахим Раиси отрицал, что Иран снабжает Россию оружием, пишет немецкое издание Bild.

Кадры иранских ракет у русских появлялись и ранее, но теперь МО РФ само подтвердило их применение, заявил эксперт Bild Юлиан Рёпке со ссылкой на экспертов UAWeapons.

"Град" выстреливает до 40 ракет за залп, с начала войны ВС РФ потратили уже сотни тысяч таких боеприпасов. Из-за этого Москва постоянно нуждается в новых ракетах к РСЗО, в том числе из Беларуси, КНДР и Ирана", — пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Последние материалы
Приёмный отец Дани Милохина рассказал, как искали тиктокера у него дома в Анапе
В США проверка систем оповещения населения пройдёт в один день с Россией
"Будет хаос": обозначены последствия цены нефти по 100 долларов за баррель
Жена Басты похвасталась дорогими подарками от мужа
В Красноярске возмутились нелегальной продажей черепашек
Блогер Саша Новикова появилась на публике в смелом трендовом наряде
В ЦБ рассказали, что для получения прибыли от вложений в золото нужно запастись терпением
Фигурист Роман Костомаров написал первое слово протезом руки
Hill: мир будет заключён на условиях России, если ВСУ не покажут результатов осенью
В Татарстане задержали жителя, собиравшегося поджечь боевые машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников