Российская армия применяет на Украине новые ракеты из Ирана

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На днях Министерство обороны России опубликовало короткий ролик из Украины, где видны иранские ракеты HE-FRAG (122-мм) семейства "Араш".

Фото: mil.ru

Российская армия использует данные ракеты при стрельбе из реактивных систем залпового огня "Град".

Всего полмесяца назад в США иранский глава Ибрахим Раиси отрицал, что Иран снабжает Россию оружием, пишет немецкое издание Bild.

Кадры иранских ракет у русских появлялись и ранее, но теперь МО РФ само подтвердило их применение, заявил эксперт Bild Юлиан Рёпке со ссылкой на экспертов UAWeapons.

"Град" выстреливает до 40 ракет за залп, с начала войны ВС РФ потратили уже сотни тысяч таких боеприпасов. Из-за этого Москва постоянно нуждается в новых ракетах к РСЗО, в том числе из Беларуси, КНДР и Ирана", — пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".