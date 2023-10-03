На днях Министерство обороны России опубликовало короткий ролик из Украины, где видны иранские ракеты HE-FRAG (122-мм) семейства "Араш".
Российская армия использует данные ракеты при стрельбе из реактивных систем залпового огня "Град".
Всего полмесяца назад в США иранский глава Ибрахим Раиси отрицал, что Иран снабжает Россию оружием, пишет немецкое издание Bild.
Кадры иранских ракет у русских появлялись и ранее, но теперь МО РФ само подтвердило их применение, заявил эксперт Bild Юлиан Рёпке со ссылкой на экспертов UAWeapons.
"Град" выстреливает до 40 ракет за залп, с начала войны ВС РФ потратили уже сотни тысяч таких боеприпасов. Из-за этого Москва постоянно нуждается в новых ракетах к РСЗО, в том числе из Беларуси, КНДР и Ирана", — пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".
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