Минобороны: ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму

В ночь на 4 октября украинский десант пытался высадиться у мыса Тарханкут на территории Крыма, однако Воздушно-космические силы РФ пресекли проникновение ВСУ на полуостров.

Фото: Openverse

По данным Министерства обороны РФ, боевики ВСУ двигались к Крыму на трёх гидроциклах и одном быстроходном катере. Отмечается, что самолёты РФ нанесли удары по противнику в северо-западной части акватории Чёрного моря.

В ведомстве также подчеркнули: Киев намеревался реализовать террористические атаки на российскую инфраструктуру.

Во вторник, 3 октября, ВС РФ уничтожили украинскую ракету у побережья Крымского полуострова.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что армия Украины, нарастив количество атак на Крым, всё равно не сможет добиться решающего прорыва в 2023 году.