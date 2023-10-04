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Минобороны: ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму

Силовые структуры

В ночь на 4 октября украинский десант пытался высадиться у мыса Тарханкут на территории Крыма, однако Воздушно-космические силы РФ пресекли проникновение ВСУ на полуостров.

Минобороны: ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
Фото: Openverse

По данным Министерства обороны РФ, боевики ВСУ двигались к Крыму на трёх гидроциклах и одном быстроходном катере. Отмечается, что самолёты РФ нанесли удары по противнику в северо-западной части акватории Чёрного моря.

В ведомстве также подчеркнули: Киев намеревался реализовать террористические атаки на российскую инфраструктуру.

Во вторник, 3 октября, ВС РФ уничтожили украинскую ракету у побережья Крымского полуострова.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что армия Украины, нарастив количество атак на Крым, всё равно не сможет добиться решающего прорыва в 2023 году.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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