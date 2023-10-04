В ночь на 4 октября украинский десант пытался высадиться у мыса Тарханкут на территории Крыма, однако Воздушно-космические силы РФ пресекли проникновение ВСУ на полуостров.
По данным Министерства обороны РФ, боевики ВСУ двигались к Крыму на трёх гидроциклах и одном быстроходном катере. Отмечается, что самолёты РФ нанесли удары по противнику в северо-западной части акватории Чёрного моря.
В ведомстве также подчеркнули: Киев намеревался реализовать террористические атаки на российскую инфраструктуру.
Во вторник, 3 октября, ВС РФ уничтожили украинскую ракету у побережья Крымского полуострова.
Ранее журналисты Bloomberg заявили, что армия Украины, нарастив количество атак на Крым, всё равно не сможет добиться решающего прорыва в 2023 году.
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Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".