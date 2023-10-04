Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о намерении Вооружённых сил Украины (ВСУ) создать сплошную линию обороны вокруг Купянска в Харьковской области.
По его словам, украинские боевики проводят инженерные работы и возводят фортификационные сооружения на Купянском направлении.
Как пояснил военспец в беседе с РИА Новости, ВСУ создали новую систему траншей между опорниками и укреплёнными районами.
Эта система, вероятно, в будущем станет одной сплошной оборонительной линией, считает Марочко.
Он добавил, что в районе Купянска армия Украины начала применять оборонительную тактику и переходить к позиционным боям.
Ранее Марочко сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ на Купянском направлении. Эксперт подчеркнул, что армия РФ выжгла этот объект с помощью огнемётных систем.
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