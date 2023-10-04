Марочко: ВСУ планируют создать сплошную линию обороны вокруг Купянска

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о намерении Вооружённых сил Украины (ВСУ) создать сплошную линию обороны вокруг Купянска в Харьковской области.

Фото: openverse.org

По его словам, украинские боевики проводят инженерные работы и возводят фортификационные сооружения на Купянском направлении.

Как пояснил военспец в беседе с РИА Новости, ВСУ создали новую систему траншей между опорниками и укреплёнными районами.

Эта система, вероятно, в будущем станет одной сплошной оборонительной линией, считает Марочко.

Он добавил, что в районе Купянска армия Украины начала применять оборонительную тактику и переходить к позиционным боям.

Ранее Марочко сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ на Купянском направлении. Эксперт подчеркнул, что армия РФ выжгла этот объект с помощью огнемётных систем.