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ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар"

1:01
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в командном составе, поскольку российские военнослужащие успешно уничтожили штаб отдельной тактической группы "Соледар", который находился в населённом пункте Александро-Калиново. Эту информацию сообщило издание "Московский комсомолец".

ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар"
Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Отмечается, что данный командный пункт располагался в глубоком тылу и обладал хорошей обороной. Кроме того, в августе его посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Обнаружение этого командного пункта стало возможно благодаря космической разведке. Для уничтожения украинского штаба была задействована полуторатонная авиационная бомба ФАБ-1500.

"Нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта", — обратили внимание в "МК".

Уточняется, что ликвидированный украинский штаб ранее занимался координацией действий частей ВСУ на Артёмовском направлении.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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