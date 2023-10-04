ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в командном составе, поскольку российские военнослужащие успешно уничтожили штаб отдельной тактической группы "Соледар", который находился в населённом пункте Александро-Калиново. Эту информацию сообщило издание "Московский комсомолец".

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Отмечается, что данный командный пункт располагался в глубоком тылу и обладал хорошей обороной. Кроме того, в августе его посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Обнаружение этого командного пункта стало возможно благодаря космической разведке. Для уничтожения украинского штаба была задействована полуторатонная авиационная бомба ФАБ-1500.

"Нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта", — обратили внимание в "МК".

Уточняется, что ликвидированный украинский штаб ранее занимался координацией действий частей ВСУ на Артёмовском направлении.