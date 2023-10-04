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Российский артиллерист: расчёт украинской гаубицы "Гвоздика" был уничтожен из-за их легкомысленности

Силовые структуры

Силами уральских артиллеристов Южной группировки ВС РФ при поддержке разведчиков-наводчиков отдельного разведывательного батальона "Спарта" была ликвидирована украинская САУ "Гвоздика", за которой последовал и пункт временной дислокации расчёта самоходной установки.

Российский артиллерист: расчёт украинской гаубицы "Гвоздика" был уничтожен из-за их легкомысленности
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Об этом сообщил военный гаубичного артиллерийского дивизиона.

Боец рассказал, что обстреливающая российские позиции самоходная 2-С-1 была обнаружена при помощи беспилотника. Уничтожить САУ удалось не сразу, понадобилось сначала "пристреляться". Зато 12-й выстрел артиллеристов оказался для украинской "Гвоздики" роковым. За компанию досталось и находящемуся поблизости расчёту ВСУ.

Боец уточнил, что расчёт украинского оружия даже не пытался маскироваться, считая себя в безопасности. Он, по мнению военного, вполне мог обстреливать и жилые кварталы Донецка.

"Да, они не прятались. Находились они довольно-таки далеко, не каждая птичка туда долетит, но благодаря мастерству беспилотчиков-спартанцев данная цель была уничтожена. Эта установка вполне могла работать по Киевскому району Донецка и обстреливать мирные кварталы города", — добавил артиллерист в беседе с РИА Новости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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