Силами уральских артиллеристов Южной группировки ВС РФ при поддержке разведчиков-наводчиков отдельного разведывательного батальона "Спарта" была ликвидирована украинская САУ "Гвоздика", за которой последовал и пункт временной дислокации расчёта самоходной установки.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.