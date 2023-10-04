Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нежелании украинских военнослужащих участвовать в боевых действиях.
По его словам, пленные солдаты ВСУ рассказали ему, что на самом деле не хотели сражаться с армией РФ.
"Они даже говорят, что не понимают, как они идут, что не соображают, почему они идут", — подчеркнул губернатор в эфире "России 24".
Сальдо не исключил, что в составе готовых пайков, предназначенных для военных ВСУ, есть какие-то "вещества", притупляющие страх.
Ранее губернатор Херсонской области заявил об усилении украинской группировки на правом берегу Днепра. Он считает, что ВСУ будут пытаться реализовать высадку десанта.
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