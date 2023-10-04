Военспец Леонков заявил, что украинские войска находятся на последнем издыхании

Украина может лишиться мобилизационного ресурса в феврале следующего года, поскольку ВСУ несут огромные потери, сообщил военный аналитик Алексей Леонков.

Фото: openverse.org

По его словам, в начале российской спецоперации мобилизационный резерв Украины составлял порядка трёх миллионов человек. Сейчас Киев израсходовал его на 60%, уточнил военспец.

Как подчеркнул Леонков в интервью сайту aif.ru, Украина находится на последнем издыхании.

В случае продолжения активных наступательных операций ресурсы у Киева закончатся в феврале, считает эксперт. Он добавил, что при переходе к обороне сил должно хватить до лета 2024 года.

Ранее руководитель Украины Владимир Зеленский признал дефицит снарядов и средств противовоздушной обороны (ПВО), необходимых для контрнаступления и защиты. При этом он поставил перед ВСУ задачу продолжать активные боевые действия, несмотря на грядущий холодный сезон.