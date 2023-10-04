ГУР МО Украины: при попытке высадить десант в Крыму ВСУ понесли потери

Среди украинских военных, которые попытались десантироваться в Крыму, есть погибшие. Об этом доложил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

"Произошел бой… К сожалению, есть потери среди украинских защитников", — сказал Юсов, которого цитирует издание "Украинская правда".

Согласно информации Минобороны РФ, украинские десантники, прибывшие на трёх гидроциклах и одном быстроходном катере, попытались высадиться возле мыса Тарханкут в Крыму.

Позже зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус сказал, что эту высадку украинских военных в Крыму можно сравнить с "комариной вылазкой".