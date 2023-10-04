Среди украинских военных, которые попытались десантироваться в Крыму, есть погибшие. Об этом доложил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Произошел бой… К сожалению, есть потери среди украинских защитников", — сказал Юсов, которого цитирует издание "Украинская правда".
Согласно информации Минобороны РФ, украинские десантники, прибывшие на трёх гидроциклах и одном быстроходном катере, попытались высадиться возле мыса Тарханкут в Крыму.
Позже зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус сказал, что эту высадку украинских военных в Крыму можно сравнить с "комариной вылазкой".
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