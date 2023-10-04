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Депутат Делягин: новой мобилизации в РФ не будет до президентских выборов, и после них тоже

Силовые структуры

Российские власти на собираются проводить новую волну мобилизации. В этом уверен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" и экономист Михаил Делягин.

Депутат Делягин: новой мобилизации в РФ не будет до президентских выборов, и после них тоже
Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Политик подчеркнул, что до президентских выборов в России мобилизации не будет наверняка, и после них её тоже никто проводить не планирует, потому что такой необходимости нет ввиду большого количества добровольцев.

"Я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов, и скорее всего не будет и после. Мои знакомые генералы утверждают, что не нужна мобилизация, потому что у нас достаточное количество добровольцев. Задача сейчас их обучить", — заявил Делягин агентству "Аврора".

Депутат напомнил, что сейчас ведётся регулярный осенний призыв, на фоне которого проводить мобилизацию не считают возможной и необходимой.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Генштаб ВС РФ не планирует проводить новую мобилизацию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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