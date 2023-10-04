Перемога бесконечности: зачем Киев гонит своих военных на смерть ради фото

В Крыму бесславно закончен очередной перформанс киевского пиара. Ночью 4 октября 16 боевиков спецназа на гидроциклах и катере вышли из Одессы к берегу Крыма.

Фото: https://t.me/rian_ru/209326

При подходе они попали под огонь пограничников РФ, потеряли одного побратима раненым. Проводил "гостей" Су-30СМ, целеуказание которому дал БПЛА "Форпост".

В итоге раненый попал в плен, и рассказал, что целью операции была установка флага на полуострове, а также селфи с ним. Итак, Генштаб ВСУ решил рискнуть кадрами… ради соцсетей.

Современная культура Незалежной построена на эмоциях, крайними состояниями которых являются "перемога" и "зрада". Первая — истеричная радость от победы над москалями, а вторая — это истерика, что негодяи всадили нож в спину "ридной нэньке" и всё пропало.

Но в последнее время механизм сломался — места для "зрады" не осталось, нужна бесконечная "перемога". Без нее у свидомных начинается ломка, пишет "Царьград".

Именно ради этого киевский режим и будет гнать людей на убой — коллективному наркоману нужна "доза перемоги". Но ужас заключается в том, что число вариантов получения перемоги стремительно сокращается, и, психологический надлом уже рядом.