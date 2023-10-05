Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны радикалами из подразделения "Азов"* под Кременной. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
В ходе аэроразведки в районе Кременной в районе населённого пункта Дроновка был обнаружен пикап с символикой террористической организации, в кузове которого находились трое военнослужащих в украинской форме.
Согласно эксперту, два боевика из "Азова"* вынудили солдат ВСУ покинуть кузов автомобиля и затем расстреляли их, после чего тела были выброшены в реку.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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