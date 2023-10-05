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Андрей Марочко: военные из подразделения "Азов"* расстреляли троих бойцов ВСУ под Кременной

Силовые структуры

Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны радикалами из подразделения "Азов"* под Кременной. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Андрей Марочко: военные из подразделения "Азов"* расстреляли троих бойцов ВСУ под Кременной
Фото: Openverse

В ходе аэроразведки в районе Кременной в районе населённого пункта Дроновка был обнаружен пикап с символикой террористической организации, в кузове которого находились трое военнослужащих в украинской форме.

Согласно эксперту, два боевика из "Азова"* вынудили солдат ВСУ покинуть кузов автомобиля и затем расстреляли их, после чего тела были выброшены в реку.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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