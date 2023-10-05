Россия с помощью бомб ФАБ-1500 уничтожила крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар". Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru оценил значимость данного успеха ВС РФ, а также назвал условие завершения СВО.
Специалист объяснил, что все крупные штабы на Украине работают под руководством иностранных кураторов. При уничтожении одних членов командования ВСУ Запад определит других. В связи с этим ситуация с ликвидацией штаба тактической группы "Соледар" не может существенно повлиять на ход дальнейших событий.
Герасимов также рассказал об условиях завершения СВО.
"Сейчас будет развитие событий следующее: либо мы будем опять сидеть в обороне и готовиться к наступлению. Скорее всего, оборону на юге мы будем держать, судя по тем событиям, которые сейчас выстраиваются. Но наступать будем в Харьковской области", — рассказал эксперт.
Он отметил, что задача, скорее всего, будет состоять в блокировании Харькова. Для завершения военных действий необходимо брать Киев. В этом случае можно говорить об успехе, а победа в СВО станет очевидной.
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