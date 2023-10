Россия с помощью бомб ФАБ-1500 уничтожила крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар". Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru оценил значимость данного успеха ВС РФ, а также назвал условие завершения СВО.

