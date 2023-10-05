Военный аналитик Герасимов назвал условие победы России в СВО

Россия с помощью бомб ФАБ-1500 уничтожила крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар". Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru оценил значимость данного успеха ВС РФ, а также назвал условие завершения СВО.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Специалист объяснил, что все крупные штабы на Украине работают под руководством иностранных кураторов. При уничтожении одних членов командования ВСУ Запад определит других. В связи с этим ситуация с ликвидацией штаба тактической группы "Соледар" не может существенно повлиять на ход дальнейших событий.

Герасимов также рассказал об условиях завершения СВО.

"Сейчас будет развитие событий следующее: либо мы будем опять сидеть в обороне и готовиться к наступлению. Скорее всего, оборону на юге мы будем держать, судя по тем событиям, которые сейчас выстраиваются. Но наступать будем в Харьковской области", — рассказал эксперт.

Он отметил, что задача, скорее всего, будет состоять в блокировании Харькова. Для завершения военных действий необходимо брать Киев. В этом случае можно говорить об успехе, а победа в СВО станет очевидной.