На Краснолиманском направлении украинские силы устраивают "пироманию". Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
В зоне Серебрянского лесничества ВСУ начали мелкими точечными поджогами в районе наших позиций, используя дроны для сброса самодельных зажигательных боеприпасов. По словам эксперта, это действие предпринимается для того, что изгнать солдат ВС РФ из текущих позиций и создать природный дымовой занавес. С помощью него противник намеревается позволить своим войскам скрытно перемещаться.
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