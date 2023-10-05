Андрей Марочко: на Краснолиманском направлении у военных ВСУ отмечается "пиромания"

На Краснолиманском направлении украинские силы устраивают "пироманию". Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В зоне Серебрянского лесничества ВСУ начали мелкими точечными поджогами в районе наших позиций, используя дроны для сброса самодельных зажигательных боеприпасов. По словам эксперта, это действие предпринимается для того, что изгнать солдат ВС РФ из текущих позиций и создать природный дымовой занавес. С помощью него противник намеревается позволить своим войскам скрытно перемещаться.