Марочко: ВСУ отступили, потеряв связь во время атаки на Донецком направлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска пытались реализовать атаку на участке Андреевка — Клещеевка (Донецкое направление), однако потеряли связь и начали срочное отступление. Об этом заявил военспец, отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, украинские боевики действовали хаотично во время атаки из-за потери связи.

В беседе с РИА Новости эксперт пояснил, что примерно через час ВСУ стали отступать, столкнувшись с потерями и дезорганизацией.

Он не исключил, что такая ситуация возникла из-за работы средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ или проблем на украинском пункте управления.

Ранее Марочко сообщил о попытках ВСУ устроить "пироманию" на Краснолиманском направлении. Эксперт подчеркнул: украинские военные организуют мелкие точечные поджоги рядом с позициями РФ у Серебрянского лесничества.