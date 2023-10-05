Украинские войска пытались реализовать атаку на участке Андреевка — Клещеевка (Донецкое направление), однако потеряли связь и начали срочное отступление. Об этом заявил военспец, отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, украинские боевики действовали хаотично во время атаки из-за потери связи.
В беседе с РИА Новости эксперт пояснил, что примерно через час ВСУ стали отступать, столкнувшись с потерями и дезорганизацией.
Он не исключил, что такая ситуация возникла из-за работы средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ или проблем на украинском пункте управления.
Ранее Марочко сообщил о попытках ВСУ устроить "пироманию" на Краснолиманском направлении. Эксперт подчеркнул: украинские военные организуют мелкие точечные поджоги рядом с позициями РФ у Серебрянского лесничества.
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