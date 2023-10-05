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Марочко: ВСУ отступили, потеряв связь во время атаки на Донецком направлении

0:58
Силовые структуры

Украинские войска пытались реализовать атаку на участке Андреевка — Клещеевка (Донецкое направление), однако потеряли связь и начали срочное отступление. Об этом заявил военспец, отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ отступили, потеряв связь во время атаки на Донецком направлении
Фото: openverse.org

По его словам, украинские боевики действовали хаотично во время атаки из-за потери связи.

В беседе с РИА Новости эксперт пояснил, что примерно через час ВСУ стали отступать, столкнувшись с потерями и дезорганизацией.

Он не исключил, что такая ситуация возникла из-за работы средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ или проблем на украинском пункте управления.

Ранее Марочко сообщил о попытках ВСУ устроить "пироманию" на Краснолиманском направлении. Эксперт подчеркнул: украинские военные организуют мелкие точечные поджоги рядом с позициями РФ у Серебрянского лесничества.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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