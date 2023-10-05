Балицкий: ВС РФ продвинулись на более выгодные позиции у Работино

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Работино позиции российских военных становятся более выгодными. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: newsrnd.com

"Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику", — сказал Балицкий.

По словам чиновника, благодаря занятым позициям российские подразделения могут беспрепятственно вести обстрел противника, силы которого сосредоточены между Вербовым и Работино.

По находящимся там ВСУ "работают" российские артиллеристы.

Балицкий добавил, что ВС РФ довольны своим новым положением.