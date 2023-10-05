В районе Работино позиции российских военных становятся более выгодными. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику", — сказал Балицкий.
По словам чиновника, благодаря занятым позициям российские подразделения могут беспрепятственно вести обстрел противника, силы которого сосредоточены между Вербовым и Работино.
По находящимся там ВСУ "работают" российские артиллеристы.
Балицкий добавил, что ВС РФ довольны своим новым положением.
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