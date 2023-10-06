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ВС РФ нанесли 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Силовые структуры

Авиация и тяжёлые огнемётные системы ВС РФ нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский РИА Новости.

ВС РФ нанесли 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском
Фото: "Ka-52 'Alligator'" by Sergey Vladimirov is licensed under CC BY 2.0.

"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили семь авиационных ударов по точкам временного размещения подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка", — отметил военный.

Он также добавил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации группировки совершили 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Кроме того, в направлении Макеевки тяжёлая огнемётная система нанесла удар по району, где находилась 66-я механизированная бригада.

Суммарные потери противника оценились в одну роту живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника, заключил Зыбинский.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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