Авиация и тяжёлые огнемётные системы ВС РФ нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский РИА Новости.

Фото: "Ka-52 'Alligator'" by Sergey Vladimirov is licensed under CC BY 2.0.