Интенсивность артиллерийских и авиационных ударов ВС России по украинским позициям на Краснолиманском направлении значительно увеличилась на всей протяжённости фронта, начиная от Сватово на юго-западе и заканчивая Лисичанском на северо-западе. Об этом сообщил подполковник в отставке из Луганской Народной Республики Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
"От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск. Также возросли удары армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем", — сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко также отметил, что огневые удары проводятся регулярно и равномерно по всей этой линии фронта как днём, так и ночью.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.