В ЛНР сообщили, что ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Интенсивность артиллерийских и авиационных ударов ВС России по украинским позициям на Краснолиманском направлении значительно увеличилась на всей протяжённости фронта, начиная от Сватово на юго-западе и заканчивая Лисичанском на северо-западе. Об этом сообщил подполковник в отставке из Луганской Народной Республики Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск. Также возросли удары армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем", — сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Марочко также отметил, что огневые удары проводятся регулярно и равномерно по всей этой линии фронта как днём, так и ночью.