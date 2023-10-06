ВС России отбили три попытки ВСУ прорваться под Работино

В ночное время российские военные успешно отразили три попытки украинских войск на Ореховском направлении под Работино в Запорожской области. Эту информацию распространил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Фото: Openverse

Ранее сообщалось, что ВСУ стали активнее действовать на Ореховском направлении, и фронтовая авиация проводила операции в этой области. Министерство обороны РФ сообщило, что на этом участке в районе села Работино российскими войсками нанесено ударное поражение украинским силам и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, уничтожено более 35 военнослужащих.

"Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнём артиллерии", — написал Рогов.

Он отметил, что с начала вечера четверга ВСУ предпринимали три неудачные атаки с целью прорыва обороны между Работино и Копани. Рогов также подчеркнул, что на Ореховском направлении продолжаются бои, и сообщил о неудачной атаке украинских войск к северу от села Новопрокоповка, где противник уничтожен, а часть военных взята в плен.