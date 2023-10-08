Израиль не намерен обсуждать с политическим движением Палестины — ХАМАС достижение мира.
Задача Тель-Авива заключается в полном уничтожении этого движения, заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, отметив, что беседы закончены.
"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС", — в частности, сказал постоянный представитель Израиля в ООН.
Также Совет национальной безопасности Израиля рекомендует израильтянам как можно быстрее покинуть Египет.
Ранее Каир не помогал Иерусалиму вызволять заложников из сектора Газа.
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