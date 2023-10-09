Подполковник ЛНР заявил, что командование ВСУ не даёт бойцам отступать на Купянском направлении

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на значительные потери, командование ВСУ не разрешает украинским военным отступать с Купянского направления, где продвигаются российские войска. Об этом заявил подполковник в отставке из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Фото: Openverse

"В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", — рассказал Марочко.

Он добавил, что на захваченных российскими войсками позициях ВСУ было обнаружено множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах.

"Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчинённым покидать свои позиции и отходить от занимаемых рубежей, несмотря на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВСУ", — отметил Марочко.

Несмотря на численное превосходство войск ВС РФ, украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений, но предпочло, чтобы военнослужащие погибли, а не отступили, чтобы спасти свои жизни, отметил эксперт.