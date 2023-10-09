Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал подробности гибели экипажа угнанного предателем Максимом Кузьминовым вертолёта Ми-8.
Руководитель ГУР подтвердил, что российские бортмеханик и штурман не были участниками угона и не знали о намерениях Кузьминова.
Когда боевая машина совершила посадку в Харьковской области, он пытался успокоить сослуживцев, сказав им, что аэродром окружён военнослужащими ВСУ. Но россияне отказались сдаваться в плен.
"Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки", — признался в убийстве безоружных людей Буданов в интервью изданию NV.
Об угоне Ми-8 стало известно в сентябре. По версии СК, Кузьминов мог решиться на предательство под влиянием матери. В отношении лётчика ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене.
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