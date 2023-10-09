Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: армия России заманила ВСУ в котёл в районе Купянска

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России окружила украинские войска в районе Купянска (Харьковская область). Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: openverse.org

Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ, которые находятся под Купянском, не могут пополнить запасы техники и продовольствия.

По его мнению, есть два сценария дальнейшего развития событий в этой зоне боевых действий. Первый вариант заключается в уничтожении солдат ВСУ, второй — в их массовой сдаче в плен, уточнил бывший сотрудник ЦРУ. Он добавил, что это будет крупнейшим поражением Киева.

"По имеющимся данным, Россия заманила в котёл огромное количество солдат", — отметил Джонсон в эфире Dialogue works, оценивая обстановку на Купянском направлении.

Ранее отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинское командование запрещает солдатам ВСУ оставлять позиции в районе Купянска, где сейчас активно продвигается российская армия.