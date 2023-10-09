Армия России окружила украинские войска в районе Купянска (Харьковская область). Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ, которые находятся под Купянском, не могут пополнить запасы техники и продовольствия.
По его мнению, есть два сценария дальнейшего развития событий в этой зоне боевых действий. Первый вариант заключается в уничтожении солдат ВСУ, второй — в их массовой сдаче в плен, уточнил бывший сотрудник ЦРУ. Он добавил, что это будет крупнейшим поражением Киева.
"По имеющимся данным, Россия заманила в котёл огромное количество солдат", — отметил Джонсон в эфире Dialogue works, оценивая обстановку на Купянском направлении.
Ранее отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинское командование запрещает солдатам ВСУ оставлять позиции в районе Купянска, где сейчас активно продвигается российская армия.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.