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Депутат ГД Водолацкий: Киев перебросил большое количество наёмников под Купянск

1:15
Силовые структуры

На Купянском направлении появилось большое количество наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Депутат ГД Водолацкий: Киев перебросил большое количество наёмников под Купянск
Фото: Openverse

По его словам, украинское командование перебрасывает иностранцев в Харьковскую область для того, чтобы они поняли, как ведёт себя техника НАТО в ходе боевых действий с Вооружёнными силами России.

Парламентарий подчеркнул: многие наёмники приехали в зону конфликта как "отпускники". Их задача — выявить недочёты в стратегии Североатлантического альянса на Украине, уточнил депутат.

"Туда были переброшены дополнительные подразделения из наёмников", — отметил Водолацкий в беседе с ТАСС, оценивая обстановку под Купянском.

Он добавил, что в составе таких подразделений замечены военнослужащие из Польши и Германии.

Ранее ВС РФ с помощью авиации и огнемётных систем нанесли 20 ударов по позициям ВСУ в Харьковской области. Киев лишился двух танков, семи миномётов, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, шести пикапов и двух БПЛА. Кроме того, зафиксированы большие потери живой силы противника.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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