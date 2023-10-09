Депутат ГД Водолацкий: Киев перебросил большое количество наёмников под Купянск

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Купянском направлении появилось большое количество наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Фото: Openverse

По его словам, украинское командование перебрасывает иностранцев в Харьковскую область для того, чтобы они поняли, как ведёт себя техника НАТО в ходе боевых действий с Вооружёнными силами России.

Парламентарий подчеркнул: многие наёмники приехали в зону конфликта как "отпускники". Их задача — выявить недочёты в стратегии Североатлантического альянса на Украине, уточнил депутат.

"Туда были переброшены дополнительные подразделения из наёмников", — отметил Водолацкий в беседе с ТАСС, оценивая обстановку под Купянском.

Он добавил, что в составе таких подразделений замечены военнослужащие из Польши и Германии.

Ранее ВС РФ с помощью авиации и огнемётных систем нанесли 20 ударов по позициям ВСУ в Харьковской области. Киев лишился двух танков, семи миномётов, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, шести пикапов и двух БПЛА. Кроме того, зафиксированы большие потери живой силы противника.