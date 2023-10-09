Немецкий бизнесмен Ким Дотком предсказал, как США "разорвёт натрое"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Об обострении арабо-израильской ситуации уже знает весь мир.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Тель-Авив в этом противостоянии, разумеется, просит помощи у Вашингтона. И вот здесь-то и кроется сюрприз, о котором рассказывает политический активист и бизнесмен из Германии Ким Дотком.

"Представьте себе войны США на Украине, в Иране и на Тайване одновременно. Плюс нападение Северной Кореи на Южную Корею", — пишет немецкий аналитик, отмечая, что США просто в этом случае разорвёт натрое.

По его словам, для США это обернётся ещё более быстрым упадком и без того обанкротившегося правительства.

Потом бизнесмен из Германии называет это "скоординированным геостратегическим матом".