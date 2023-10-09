Об обострении арабо-израильской ситуации уже знает весь мир.
Тель-Авив в этом противостоянии, разумеется, просит помощи у Вашингтона. И вот здесь-то и кроется сюрприз, о котором рассказывает политический активист и бизнесмен из Германии Ким Дотком.
"Представьте себе войны США на Украине, в Иране и на Тайване одновременно. Плюс нападение Северной Кореи на Южную Корею", — пишет немецкий аналитик, отмечая, что США просто в этом случае разорвёт натрое.
По его словам, для США это обернётся ещё более быстрым упадком и без того обанкротившегося правительства.
Потом бизнесмен из Германии называет это "скоординированным геостратегическим матом".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.