Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитин сказал, что эскалация вокруг Израиля может повлечь за собой вовлечение большей части Ближнего Востока
Турецкий президент Эрдоган поддержал ХАМАС в войне с Израилем
Три причины продажи водителями почти новых автомобилей: дефицит, кредиты, тест-драйв
ГИБДД стала массово направлять водителей на прохождение технического осмотра
Российские хакерская группировка Killnet объявила войну Израилю: "Предали Россию"
Польша утверждает, что война в Израиле выгодна России
The Times of Israel: число пострадавших в Израиле достигло почти 300 человек
Вышедший из-под контроля электрокар чуть не устроил ДТП
В Иванове в результате ДТП пострадали 3 человека

В США подтвердили, что киевская власть могла вооружить ХАМАС

Силовые структуры

Поставки американского оружия палестинскому политическому движению ХАМАС с Украины для использования против Израиля возможно.

В США подтвердили, что киевская власть могла вооружить ХАМАС
Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сказала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, отметив, что также оружие туда попадало и с Афганистана.

"Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — пишет Грин в социальных сетях.

По её словам, теперь надо отслеживать все серийные номера оружия из Соединённых Штатов, использованного движением ХАМАС.

По всей вероятности, на Украине разгорается очередной политический скандал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Последние материалы
Турецкий президент Эрдоган поддержал ХАМАС в войне с Израилем
Три причины продажи водителями почти новых автомобилей: дефицит, кредиты, тест-драйв
ГИБДД стала массово направлять водителей на прохождение технического осмотра
Российские хакерская группировка Killnet объявила войну Израилю: "Предали Россию"
Польша утверждает, что война в Израиле выгодна России
The Times of Israel: число пострадавших в Израиле достигло почти 300 человек
Вышедший из-под контроля электрокар чуть не устроил ДТП
В Иванове в результате ДТП пострадали 3 человека
В Екатеринбургской школе выявили случаи кишечной инфекции
Intel уже готовится к релизу новой Windows 12
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников