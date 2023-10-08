В США подтвердили, что киевская власть могла вооружить ХАМАС

Поставки американского оружия палестинскому политическому движению ХАМАС с Украины для использования против Израиля возможно.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сказала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, отметив, что также оружие туда попадало и с Афганистана.

"Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — пишет Грин в социальных сетях.

По её словам, теперь надо отслеживать все серийные номера оружия из Соединённых Штатов, использованного движением ХАМАС.

По всей вероятности, на Украине разгорается очередной политический скандал.