Поставки американского оружия палестинскому политическому движению ХАМАС с Украины для использования против Израиля возможно.
Об этом сказала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, отметив, что также оружие туда попадало и с Афганистана.
"Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — пишет Грин в социальных сетях.
По её словам, теперь надо отслеживать все серийные номера оружия из Соединённых Штатов, использованного движением ХАМАС.
По всей вероятности, на Украине разгорается очередной политический скандал.
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